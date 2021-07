Regio Torino, sold out il Concerto di mezza estate

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - E' andato subito esaurito il Concerto di mezza estate' del prossimo 30 luglio, inserito nel cartellone estivo 'Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura' e realizzato in uno spazio nuovo e che i torinesi stanno amando molto, il Cortile di Palazzo Arsenale, messo a disposizione dall'Esercito. Sul podio dell'Orchestra del Regio, per la prima volta, il maestro Juraj Valcuha, premio Abbiati 2018 come migliore direttore e attuale direttore musicale al Teatro San Carlo di Napoli. Per il concerto clou della stagione musicale del Regio, Valcuha ha scelto un programma di grande appeal, che comprende 'L'estate' dal balletto 'Le stagioni op. 67' di Aleksandr Glazunov, 'Una notte sul Monte Calvo' di Musorgskij, 'Spartacus', dal balletto omonimo di Chacatutjan, 'Danze polovesiane' dall'opera di Borodin 'Il principe Igor'.

Intanto proseguono gli appuntamenti gratuiti del Festival, "per offrire musica alla città e per condividere il lavoro degli artisti del nostro teatro", spiega una nota. Il prossimo sarà nella Galleria Tamagno del Teatro Regio, il 31 luglio alle 15 con le prove dell'opera 'Pagliacci' di Ruggero Leoncavallo, in programma il 7, 10 e 12 agosto. Occasione preziosa per conoscere il lavoro dei cantanti con il regista e per carpirne i segreti.

La messa in scena dell'opera è di Anna Maria Bruzzese. Nel ruolo di Nedda Valeria Sepe, Jonathan Tetelman sarà Canio, Misha Kiria Tonio, Andrea Giovannini Peppe e Alessio Arduini Silvio. (ANSA).