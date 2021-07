Medico morì di Covid, S.Andrea gli intitola guardia medica

(ANSA) - VERCELLI, 27 LUG - "Quando il proprio lavoro è rispondere al bisogno degli altri, non ci si tira indietro, anche se il prezzo da pagare è la propria vita". E' la scritta incisa sulla targa che riporta il nome di Franco Barillà, uno dei tre medici della provincia di Vercelli morti per Covid.

Familiari, amici e direzione dell'Asl hanno intitolato i locali della Guardia Medica dell'ospedale Sant'Andrea al dottore morto a dicembre all'età di 62 anni, mentre svolgeva il suo lavoro di medico.

Questa mattina c'è stata la cerimonia di scoprimento e benedizione della targa alla presenza del direttore generale Asl Eva Colombo, del presidente dell'Ordine dei Medici di Vercelli, Germano Giordano, del sindaco Andrea Corsaro e della figlia Federica Barillà. "Questa iniziativa - ha detto quest'ultima - non è solo voluta da colleghi e parenti, ma anche dai pazienti che hanno voluto ricordare mio padre, una persona che si è contraddistinta per avere sempre il sorriso e la disponibilità, non così scontata. Per lui il lavoro era una missione".

"Questa targa sia da monito e da esempio per tutti i medici che svolgeranno il lavoro qui alla Guardia Medica - ha aggiunto Giordano -. Questo non è solo un momento di ricordo, ma anche di orgoglio". (ANSA).