Legacoop Piemonte, morto vicepresidente Pasquale Cifani

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - È morto nella notte Pasquale Cifani, 64 anni, vicepresidente Vicario di Legacoop Piemonte e vicepresidente della cooperativa Di Vittorio. Da quasi 20 anni era alla guida di Legacoop Abitanti, che ha portato al consolidamento del settore attraverso progetti di filiera con la cooperazione sociale per coniugare i bisogni dell'abitare con l'inclusione sociale.

"Pasquale Cifani è stato un amico e un collega di cui sentivo la stima e la fiducia, sempre disponibile al confronto e di stimolo per la crescita professionale e umana - dichiara il presidente di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio - L'impegno e il lavoro di Pasquale Cifani sono stati riconosciuti anche da importanti player nazionali che per la gestione dei fondi del Pnrr stanno guardando alla cooperazione piemontese di abitazione come un modello virtuoso e un interlocutore privilegiato per i progetti".

Tra i primi a commentare anche il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo: "È un grande dolore la scomparsa di Pasquale Cifani, uno dei grandi protagonisti della cooperazione a Torino. È una perdita pesantissima per tutto il movimento cooperativo nazionale, in cui Cifani ha ricoperto responsabilità significative a tutti i livelli". (ANSA).