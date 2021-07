Covid: balzo contagi in Piemonte, ma si fermano ricoveri

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Superano quota duecento i nuovi casi giornalieri di Covid in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 224, l'1,4% dei 16.183 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 87 (38,8%).

Stabili invece i ricoveri: sempre tre in terapia intensiva, negli altri reparti sono 67 (-1); nessun nuovo decesso. I nuovi guariti sono 101. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.663; gli attualmente positivi 1.733.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 368.907 positivi, 11.699 decessi e 355.475 guariti. (ANSA).