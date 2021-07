Agnelli, Allegri ha credibilità per scrivere nuovo capitolo

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, Max è l'allenatore della Juve perché ha la credibilità di scrivere un capitolo completamente nuovo". Andrea Agnelli presenta così in conferenza stampa Massimiliano Allegri.

"Max è qui - aggiunge il presidente della Juventus - perché pensa che questo nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della trazione bianconera: lavoro, serietà, sacrifici e spesso anche vittorie. Max si riconosce in questi valori e nella Juventus e da oggi guardiamo al futuro". (ANSA).