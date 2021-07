Vaccini: Lavazza, orgogliosi aver fornito nostri spazi

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Come imprenditore sono orgoglioso di aver messo a disposizione della cittadinanza La Centrale, il nostro centro convegni per poter contribuire concretamente all'avanzamento della campagna vaccinale nazionale, che ha visto a oggi oltre 95.000 persone vaccinarsi in questo spazio". Lo afferma Marco Lavazza, vicepresidente dell'omonima azienda del caffè, che oggi ha accolto il generale Francesco Paolo Figliuolo negli spazi dell'hub vaccinale allestito all'interno del quartier generale torinese del Gruppo, la cosiddetta Nuvola.

"E' stato un onore per me accogliere oggi in questi spazi il generale Figliuolo, che ringrazio a nome della famiglia Lavazza, e di tutti i nostri collaboratori, per aver saputo gestire una macchina organizzativa complessa che ha permesso di accelerare il processo di vaccinazione a livello nazionale, ma che deve continuare a procedere senza ostacoli e con convinzione - aggiunge Marco Lavazza -. Siamo chiamati tutti a un atto di grande generosità collettiva e di fiducia nella comunità scientifica, per proteggere i più deboli, gli anziani, per tutelare il futuro dei nostri giovani, per creare nuove opportunità per rilanciare il futuro dell'economia del Paese grazie al Pnrr". (ANSA).