Gates, il quarto manifesto di Opera Viva Barriera di Milano

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Mercoledì 28 luglio alle 18.30 si inaugura in piazza Bottesini a Torino e in diretta Facebook - @flashbackfair - il quarto manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto dalla fiera d'arte Flashback, con l'opera Gates di Lucrezia Testa Iannilli (2021). Il racconto che mese dopo mese si dispiega in questa settima edizione prosegue ora con la sua quarta puntata, Gates, il manifesto ideato e realizzato da Lucrezia Testa Iannilli, fotografa e performer.

La sua ricerca predilige come strumento di percezione il corpo umano e quello animale, che diventa il soggetto delle sue azioni e immagini fotografiche: secondo il suo pensiero, infatti, la condizione non-umana è probabilmente l'unica in grado di salvare l'essere umano. Anche il suo lavoro riflette - da un ulteriore punto di vista rispetto a quello delle precedenti autrici - sulle conseguenze drammatiche ma anche interessanti della pandemia, in particolare sulla psiche umana.

Iannilli si sofferma sull'animale come cura: "Ansia e depressione, catalizzati da solitudine, paura del contagio, disagio e limitazioni delle libertà personali, sono stati diagnosticati sempre più diffusamente, e si sono trasformati per molti in uno stress post-traumatico. Gli animali hanno fatto in qualche modo scudo alla nostra salute mentale. Se avevano già una buona connessione, questa è stata ulteriormente rafforzata".

Nell'immagine l'autrice propone una fusione 'dolce' tra animali e umani, all'insegna della reciprocità e dell'interscambio continuo dei ruoli. (ANSA).