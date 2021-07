Tokyo: Preioni (Lega), Longo Borghini porta Vco in Oriente

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - "Soddisfazione" per il bronzo olimpico ottenuto da Elisa Longo Borghini, ciclista originaria di Ornavasso (Vco), viene manifestata dal consigliere regionale Alberto Preioni (Lega). "La medaglia di Tokyo - afferma - è una gioia per tutto il Verbano Cusio Ossola, che si conferma terra di ciclisti, e il giusto riconoscimento per una sportiva che, grazie ai suoi sacrifici quotidiani, ha già portato in tante altre occasione il nome del nostro territorio nel mondo.

Ringrazio Elisa Longo Borghini augurandole di poter ottenere in carriera altri importanti successi. Questo bronzo olimpico porta un po' di Vco in Oriente".

"Elisa Longo Borghini ha regalato oggi all'Italia ed alla nostra piccola comunità una nuova medaglia olimpica. Siamo orgogliosissimi di te". Così scrive su facebook il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, commentando il risultato ottenuto dalla ciclista, originaria del paese, ai Giochi di Tokyo.

"Che fosse fortissima - dice il sindaco - lo sapevamo da tempo, che arrivasse una nuova simile gioia ci speravamo. Ma non sempre si è ripagati dei tanti sacrifici che lo sport ad altissimo livello richiede. Adesso ci tocca cambiare il cartello d'ingresso al paese: dopo quello installato nel 2016 con la scritta 'Comune con una medaglia olimpica' ... ora le medaglia sono due''.

