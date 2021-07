Tokyo: ciclismo, Longo Borghini è bronzo

(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la 29enne piemontese Elisa Longo Borghini e' bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. La gara è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga praticamente dall'inizio, mentre l'argento è andato all'olandese Annemiek van Vleuten. Longo Borghini aveva vinto il bronzo anche a Rio 2016. (ANSA).