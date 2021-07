Fugge in auto da polizia, si schianta e muore

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Un nomade è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale a Torino mentre, in auto, tentava di sfuggire alla polizia. E' successo in via Sansovino, angolo strada Altessano, in zona Lucento, alla periferia della città.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era alla guida di una Volkswagen Lupo rubata; ha imboccato la strada contromano e, dopo aver perso il controllo della vettura, è finito contro un palo della luce.

I soccorsi sono stati immediati ma i tentativi di rianimarlo, dopo averlo estratto dall'abitacolo, si sono rivelati inutili.

(ANSA).