Vaccino: Piemonte, oggi settemila nuove adesioni

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Sono state circa settemila oggi in Piemonte - il dato è aggiornato alle ore 17) le nuove adesioni alla campagna vaccinale contro il Covid. La Regione sottolinea che si tratta del "doppio rispetto a quelle registrate alla stessa ora di sabato scorso, quando erano state 3.200. Ieri, a fine giornata, le nuove adesioni erano state in tutto quasi 25.000".

Oggi le persone che hanno ricevuto il vaccino (dato delle 18:30) sono state 36.192. A 27.475 è stata somministrata la seconda dose.

Intanto sono arrivate - e già in via di distribuzione - le altre 40 mila dosi di vaccino Pfizer ottenute dal presidente Alberto Cirio dalla struttura commissariale come fornitura straordinaria. Si sommano alle 20 mila dosi aggiuntive già ricevute nei giorni scorsi. (ANSA).