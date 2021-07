Torino: 5-1 al Brixen nella seconda amichevole

(ANSA) - SANTA CRISTINA VALGARDENA, 24 LUG - I carichi di lavoro si fanno sentire, così il Torino di Ivan Juric non brilla particolarmente nella seconda amichevole in Val Gardena: al centro sportivo 'Mulin da Coi' di Santa Cristina, il test contro il Brixen di Bressanone (Bolzano) finisce 5-1.

Verdi, Baselli e Zaza i marcatori granata, oltre ai due autogol degli altoatesini firmati da Angerer e Senoner, mentre Reci vive la gioia di battere Berisha durante la ripresa. La prossima amichevole del Toro è fissata per martedì 27 contro l'Al Fateh, a Bressanone, l'ultimo appuntamento durante il ritiro in Val Gardena che terminerà venerdì 30. (ANSA).