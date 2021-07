Stellantis: Melfi; la Uilm ha vinto le elezioni per la Rsa

(ANSA) - MELFI, 24 LUG - Con una percentuale di voti pari al 35 per cento (con 2.207 voti), la Uilm si è confermata primo sindacato nella Rsa dello stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis, al termine di elezioni alle quali hanno partecipato 7.154 lavoratori.

Nell'organismo sindacale dello stabilimento - dove si producono 500X, Jeep Renegade e Compass - saranno rappresentate anche la Fismic (29 per cento dei voti), la Fim-Cisl (23 per cento), l'Ugl (otto per cento) e l'Aqcf (tre per cento).

I segretari della Uilm di Basilicata, Marco Lomio, e della Uil lucana, Vincenzo Tortorelli, hanno parlato di "momento storico" e di riconoscimento del "lavoro e dell'azione sindacale quotidiana" della Uilm nella fabbrica: "Questo risultato - ha detto Lomio - ci dà ulteriore forza per vincere le prossime sfide al fianco dei lavoratori". Sulla stessa lunghezza d'onda Tortorelli, secondo il quale "la Uil tutta avverte la responsabilità della fiducia ottenuta". (ANSA).