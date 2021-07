Comunali: a Torino Iv col centrosinistra,sostegno a Lo Russo

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - "Dopo un lungo e approfondito confronto con le altre forze politiche e con i coordinatori delle circoscrizioni di Iv, Italia Viva ha deciso di appoggiare a Torino il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo". Lo annunciano, in una nota, i coordinatori piemontese di Iv Silvia Fregolent e Mauro Marino.

"Si tratta di una figura capace - aggiungono a proposito del candidato del centrosinistra - che conosce già la macchina amministrativa comunale, che ha rifiutato alleanze con le forze sovraniste e populiste e che ha da subito chiesto e ottenuto discontinuità con il M5S. Nei prossimi giorni terremo una conferenza stampa con Lo Russo per presentare i candidati di Italia Viva".

Resta da chiarire la posizione di Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8 e segretario cittadino dimissionario di Iv, incarico lasciato nei giorni scorsi non senza qualche polemica. Secondo indiscrezioni riportate oggi dal dorso torinese del Corriere della Sera, potrebbe sostenere il candidato del centrodestra Paolo Damilano, che gli avrebbe offerto la candidatura alla presidenza di una Circoscrizione.

