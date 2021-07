Investe ciclista e scappa, denunciato dai carabinieri

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno denunciato un 25enne di Piverone per fuga e omissione di soccorso, lesioni e falso ideologico. Nella notte tra mercoledì e giovedì il 25enne, alla guida della propria auto, dopo aver travolto un ciclista ad Ivrea, sulla provinciale 228, vicino al carcere, anziché fermarsi a prestare soccorso è scappato. Qualche ora dopo il giovane è andato dai carabinieri di Azeglio per denunciare di essere stato vittima di un incidente con un cinghiale.

Le parti della carrozzeria ritrovate dai carabinieri sul luogo del sinistro a Ivrea, però, risultate compatibili con i danni riscontrati sull'auto, hanno costretto il giovane a confessare. Una volta ammesse le proprie responsabilità il 25enne ha spiegato ai militari di essersi allontanato senza prestare soccorso perché spaventato, temendo anche un eventuale alcoltest.

Il ciclista vittima dell'investimento, un 63enne di Burolo, si trova ancora ricoverato all'ospedale di Ivrea in prognosi riservata. (ANSA).