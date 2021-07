Green Pass:Appendino,chi parla dittatura ritarda normalità

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "A chi parla di 'dittatura' , vorrei dire questo: la scelta che rivendicate, di fatto, ritarda e rende più difficoltoso quel ritorno alla normalità che noi tutti auspichiamo avvenga il prima possibile". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così, su Facebook, la manifestazione no green pass che ha visto scendere in piazza centinaia di persone ieri sera nel capoluogo piemontese.

"Istituire il green pass non è una limitazione di libertà, ma un ampliamento, non una forma di chiusura ma di riapertura che altrimenti non sarebbe possibile - aggiunge - Vaccinatevi: io l'ho fatto, fatelo anche voi". (ANSA).