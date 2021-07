Green Pass: Cirio, in Piemonte raddoppiate adesioni vaccino

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - In Piemonte è già visibile un "effetto Draghi" legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione.

"Le decisioni di ieri del Governo - ha sottolineato Cirio - hanno avuto in Piemonte l'effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti".

"Domenica - ha detto Cirio - verrà il generale Figliuolo a Sestriere, e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura. Anticipo che a tutti i ragazzi appartenenti alla fascia di età 12-19 sarà data la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione". (ANSA).