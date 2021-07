Torino: Sganga (M5S), puntiamo allargare coalizione

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Per la prima volta ci presentiamo in coalizione e siamo felici di avere con noi i Verdi. Puntiamo ad allargarla, guardando a forze progressiste probabilmente nell'asse del centrosinistra, sicuramente guardando all'idea che Conte sta tentando di costruire a livello nazionale. A Torino non siamo riusciti a concretizzare con il Pd, ma ci sono altre forze politiche in quella coalizione che speriamo ci appoggino in un percorso che guarda a una città più giusta". Così in conferenza stampa la candidata sindaca di Torino del M5s, Valentina Sganga, all'indomani dell'esito della consultazione sulla piattaforma SkyVote. (ANSA).