Scuola: Provaci ancora Sam, rinnovato protocollo d'intesa

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - La Città di Torino, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo con la Fondazione per la Scuola e la Fondazione Ufficio Pio, hanno sottoscritto il nuovo protocollo d'Intesa triennale di Provaci ancora, Sam!, progetto che ha l'obiettivo di promuovere il successo formativo, l'inclusione e contrastare la dispersione scolastica. Il progetto coinvolgerà 10.000 ragazzi e ragazze in tre anni.

"La Città di Torino da tempo è impegnata a sostenere il progetto Provaci ancora, Sam! Il rinnovo del Protocollo per il triennio 2021/2024 consente la prosecuzione delle azioni a sostegno delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi frequentanti il primo ciclo della scuola dell'obbligo con particolare attenzione ai minori che mostrano maggiori difficoltà. Difficoltà rese più evidenti a seguito dell'emergenza sanitaria" spiega Antonietta Di Martino, assessora all'Istruzione di Torino.

"La Fondazione Compagnia di San Paolo e i suoi enti strumentali rinnovano con il protocollo triennale, il loro impegno per il progetto Provaci ancora, Sam! grande cantiere di innovazione educativa e inclusione teso a rispondere alle nuove esigenze educative rese ulteriormente evidenti dagli esiti della pandemia da Covid-19 sugli studenti" sottolinea Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo.

"L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte conferma l'impegno dei suoi organismi nella realizzazione di un progetto che, in maniera storicamente radicata nel territorio e innovativa, esprime pienamente il valore di una comunità educante", afferma Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte. (ANSA).