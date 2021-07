Pnrr: al Piemonte oltre 260 mln per 20 progetti

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Al Piemonte arriveranno oltre 260 milioni del Pnrr destinati a finanziare 20 progetti di riqualificazione dei centri urbani, riduzione del disagio abitativo e sostegno all'inclusione sociale. "Sono le prime importanti risorse - sottolinea il governatore Alberto Cirio - che premiano il lavoro di squadra fatto dalla Regione insieme al territorio".

I fondi riguardano le proposte del Piemonte ammesse al PinQua, il Programma nazionale della qualità dell'abitare del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, finanziato con i fondi del Pnrr. La Regione ha agevolato il processo di candidatura dei territori vagliando preventivamente l'impianto del PinQuA con la programmazione regionale dell'edilizia sociale e offrendo una cornice di riferimento.

"Iniziamo a mettere a frutto - spiega Cirio - il grosso lavoro di coordinamento avviato in primavera sui fondi del Pnrr.

Accanto al censimento e alla raccolta dei progetti del territorio, la Regione ha dato anche supporto alle istruttorie attraverso i propri uffici. Un metodo di lavoro vincente che oggi viene premiato dal Governo. Avanti così adesso negli altri settori, e per i progetti che coinvolgono i piccoli e medi Comuni".

Tra i 14 interventi nazionali classificati 'di eccellenza' figurano quello di Cuneo per migliorare l'accessibilità e la rigenerare il tessuto urbano anche con la creazione di residenze per giovani, anziani e famiglie fragili, e quello del Comune di Vercelli per la rigenerazione urbana nel centro storico, sul lungofiume e nel territorio agricolo. Entrambi sono finanziati con 15 milioni. (ANSA).