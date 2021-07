Oltre 14 milioni per la riqualificazione urbana di Verbania

(ANSA) - VERBANIA, 22 LUG - ''Sono 14 milioni e 246 mila euro i fondi che il Governo ha assegnato al Comune di Verbania per i progetti di riqualificazioni urbane e interventi per l'edilizia presentati alcuni mesi fa''. Lo annuncia il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, che parla di "risorse fondamentali da investire sulla nostra città''. I Fondi del Programma nazionale della qualità dell'abitare del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili hanno l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale.

"Il progetto presentato dalla mia Amministrazione - dice Marchionini - prevede una serie di interventi sulle Case Operaie Sassonia in via Roma con la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica e funzionale e sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Alfonso Lamarmora e Corso Goffredo Mameli per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, oltre a piazza Fratelli Bandiera per il parcheggio seminterrato coperto da 250 posti e la piazza urbana''. (ANSA).