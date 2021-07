Nuova sede a Biella di Réseau Entreprendre Piemonte

(ANSA) - BIELLA, 22 LUG - Nasce a Biella la sezione locale di Réseau Entreprendre Piemonte, la rete solidale di imprenditori senior che ha lo scopo di supportare chi ha un'idea imprenditoriale per farla crescere sul territorio. Ad ospitarne la sede sarà l'Unione Industriale di Biella (Uip). "Considerata l'affinità di obiettivi di R.E.P con quelli della nostra associazione, abbiamo scelto di promuovere la fondazione della sezione di Biella - spiega Giovanni Vietti, presidente Uib -.

Credo infatti che, soprattutto in questo momento storico, sia importante dedicare attenzione a gettare le basi per il futuro, in questo caso puntando su un'iniziativa concreta per rafforzare il tessuto imprenditoriale del territorio grazie alla linfa di nuove idee".

Durante la presentazione è intervenuto Giovanni Radis, presidente Réseau Entreprendre Piemonte. L'associazione senza scopo di lucro è attiva in Piemonte da più d 10 anni. Ha contribuito a creare 53 imprese, 18 delle quali stanno ultimando il loro percorso di accompagnamento. Sono oltre 350 i posti di lavoro diretti generati ai quali vanno aggiunti ulteriori 250 posti di lavoro indiretti. Le neo-imprese operano in più di 16 settori imprenditoriali diversi. L'attività di Réseau Entreprendre Piemonte è realizzata grazie all'impegno di circa 70 associati. (ANSA).