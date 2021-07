Musica: Todays Festival, l'avanguardia dall'Europa a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Dopo aver saltato l'edizione del 2020, anno in cui sono però continuati concerti e eventi online con TOurDays, torna dal 26 al 29 agosto Todays, tra i festival più all'avanguardia in Italia ed Europa. Con 14 artisti, la maggior parte inglesi, ad eccezione di 5 grandi nomi della musica giovane italiana: Motta, reduce del successo dell' ultimo album 'Semplice', Tutti Fenomeni, sarcastico frullatore di generi fra trap e tradizione, Andrea Laszlo De Simone, autore talentuoso capace di creare atmosfere sonore inedite, Iosonouncane, compositore e arrangiatore che miscela jazz, elettronica, rock, noise, prog, pop ed etno, e gli I hate my Village, band rivelazione degli ultimi anni. Un festival 'pubblico', sostenuto dalla Citta' attraverso Fondazione per la Cultura, insieme a Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. Con un budget di 540.000 euro e un'impronta molto green grazie anche ad Iren, che mette a disposizione un'auto elettrica a impatto zero e monopattini elettrici Dott a prezzo ridotto. Green anche le sedi nella zona nord della città, Spazio211, ex fabbrica Incet e Parco verde Aurelio Pecci.

"Todays, come Torino Jazz Festival e Settembre Musica sono festival sostenuti dalla Città nella convinzione che tutta la musica, sia luogo di crescita e condivisione", ha spiegato l'assessore alla Cultura, Francesca Leon. "Il nostro festival è un luogo di incontro di generi e persone, un laboratorio che guarda al futuro", ha aggiunto il direttore Gianluca Gozzi. Sono già stati venduti il 70% dei biglietti disponibili secondo le regole attuali anti- Covid e molti concerti sono sold out. Tra gli artisti più attesi WorkingMen's Club, Dry Cleaning, Shame, Arlo Parks e il gruppo femminile Les Amazones d'Afrique, Black Midi. (ANSA).