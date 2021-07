Mottarone: via incidente probatorio,presenti alcuni indagati

A due mesi dalla tragedia del Mottarone ha preso il via l'incidente probatorio disposto dal gip di Verbania Elena Ceriotti per far luce sulle cause dell'incidente dello scorso 23 maggio in cui hanno perso la vita 14 persone.

L'udienza per il conferimento dell'incarico ai periti del giudice e la formulazione dei quesiti, è cominciata con circa un'ora di ritardo. In aula, oltre a pm, difese e legali delle oltre 50 parti lese, i familiari delle vittime, e del Codacons, sono presenti alcuni indagati, tra cui Gabriele Tadini ed Enrico Perocchio. (ANSA).