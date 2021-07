La musica dell'Orchestra Rai al Museo della Radio e della Tv

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Non solo la radio e la tv che furono, e che saranno: al Museo della Radio e della Tv Rai di Torino arriva anche la grande musica. Dal vivo, con i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, protagonisti di 'Museo in Musica'. A luglio - a partire dal weekend - e ad agosto, in occasione delle aperture straordinarie, le visite guidate condotte dal direttore del Museo, Alberto Allegranza, saranno seguite da piccoli concerti dei musicisti dell'Orchestra Rai, impegnati in pagine che spaziano da Mozart a Bach, da Albinoni a Beethoven.

Primo appuntamento, sabato 24 luglio alle 11, con la visita guidata seguita dal Duo in sol maggiore K 423 di Wolfgang Amadeus Mozart eseguito da Carola Zosi al violino e Marco Dell'Acqua al violoncello. Nel pomeriggio, dopo la visita delle 15.30, ancora Mozart con il Divertimento in re maggiore K 136/125a proposto dai violini di Alessandro Di Giacomo, Roberto D'Auria, dalla viola di Davide Ortalli e dal violoncello di Amedeo Fenoglio.

Domenica 25 luglio, sempre alle 11, l'appuntamento è con pagine di Mozart (da Eine Kleine Nachtmusik), Tomaso Albinoni (Adagio) e Johann Sebastian Bach (Aria sulla quarta corda, dalla Suite per orchestra n. 3 BWV 1068) proposte ancora da Carola Zosi e Marco Dall'Acqua, che nel pomeriggio - alle 15 - insieme a Federico Fabbris alla viola e Pamela Massa al contrabbasso eseguono l'Allegretto dalla Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Beethoven trascritto per quartetto e il Canone in re maggiore di Johann Pachelbel.

Gli appuntamenti con le "visite in musica" proseguiranno sabato 7 e 21 agosto e domenica 22 agosto. L'ingresso - nel rispetto delle misure anti-Covid - è gratuito, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo museoradiotv@rai.it fino a esaurimento posti. (ANSA).