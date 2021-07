Giunta Lavevaz, alta tensione nella maggioranza

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Sempre più alta la tensione all'interno della coalizione che sostiene la giunta Lavevaz. E' scontro aperto, in particolare, tra Alliance Valdôtaine e Rete Civica, una delle componenti di Pcp che con i movimenti autonomisti sostiene l'attuale esecutivo regionale, con una guerra a colpi di comunicati.

Dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi da AV alle consigliere regionali Chiara Minelli e Erika Guichardaz "per la rigidità delle posizioni assunte, in parte forse anche per delle incomprensioni" e per "il mancato confronto da imputare alla non partecipazione alle riunioni di maggioranza", Rete Civica oggi contrattacca definendo le osservazioni "attacchi puerli e risibili" ed enumerando dieci punti di dissenso rispetto linea tenuta da AV. "Invece di mistificare continuamente le posizioni non allineate alle vostre, accettate il confronto nel merito delle questioni sul tavolo" dicono da Rete Civica.

Immediata la replica del coordinatore di Av, Albert Chatrian: "Ringraziamo per l'attenzione puntigliosa dedicataci da Rete Civica e, nella nostra puerilità, proseguiamo con impegno nel portare avanti le responsabilità e i ruoli assunti, anche quando questi sono scomodi". (ANSA).