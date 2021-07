Covid: intensive, 3 pazienti da una settimana in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Sono tre da una settimana, in Piemonte, i ricoverati in terapia intensiva. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra invece due pazienti in più negli altri reparti, dove i ricoveri diventano dunque 52. I decessi sono ancora fermi a quota 11.699, mentre i nuovi casi di persone positive al Covid-19 sono 155, in aumento rispetto ai 134 di ieri, ma è invariata la percentuale (1%) sui tamponi eseguiti, oggi 15.648 rispetto ai 13.066 di ieri. Gli asintomatici sono 52 (33,5%). Registrati anche 32 guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.248, gli attualmente positivi 1.303.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 368.226 positivi e 355.224 guariti (ANSA).