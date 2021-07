Basket: a Casale nuovo campo allenamenti Jp Monferrato

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - E' stato intitolato alla memoria di Gabriele Fioretti, storico dirigente del basket casalese e piemontese morto nel 2014, il campo da gioco realizzato nei pressi del PalaFerraris di Casale Monferrato, in collaborazione con Riccoboni Holding, tra i principali operatori della gestione integrata ambientale, del trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e della bonifica da inquinanti. Sarà il nuovo campo di allenamento della Jb Monferrato.

"Siamo felici di contribuire alla realizzazione del nuovo campo, qui a Casale. Un progetto nato in collaborazione con la società e rivolto soprattutto alle nuove generazioni, realizzato con materiali a sostegno dell'ambiente. Un modo per celebrare la partnership con JB che proseguirà anche il prossimo anno, augurando alla squadra di disputare una stagione ancora più entusiasmante della recente", ha detto in conferenza stampa Angelo Riccoboni, amministratore Delegato Riccoboni Holding, che collabora anche con il Derthona Basket, squadra neopromossa in Serie A.

"Siamo molto grati ad Angelo e Nicole Riccoboni per aver deciso di investire nel nostro progetto - aggiunge Giacomo Carrera, general manager JB Monferrato - Pensiamo che la realizzazione di un playground, che potesse essere utilizzato da tutte le nostre giovanili, fosse un bel modo per legare il marchio Riccoboni, e i loro ideali, alle nostre finalità di sviluppo di un settore giovanile di livello". (ANSA).