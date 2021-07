Artissima: torna per il secondo anno versione digitale XYZ

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Artissima, la grande fiera di arte contemporanea di Torino per il secondo anno ospiterà le tre sezioni curate della fiera, Present Future, curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner, Back to the Future, curata da Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar, e Disegni, curata da Bettina Steinbrügge e Lilou Vidal, sull'innovativa piattaforma digitale Artissima XYZ, visibile online dal 4 a 9 novembre 2021.

Per la 28/a edizione della fiera, Artissima XYZ, sostenuta da Compagnia di San Paolo e nata per rispondere all'emergenza Covid, ma poi strutturatasi in modo permanente, presenterà anche tre mostre fisiche all'Oval, una per ogni sezione, con lavori selezionati per ciascuna delle gallerie ospiti.

In tutto 3 sezioni, per 30 artisti e 30 gallerie.

Un'offerta in digitale innovativa e molto apprezzata da collezionisti, artisti e pubblico, che permette percorsi cross-mediali in grado di raccontare a 360 gradi il mondo dell'artista, con contenuti fotografici, video, interviste e podcast.

"Evocando gli assi del sistema di riferimento cartesiano - spiega una nota - il nome XYZ richiama l'approccio pluridimensionale e multimediale adottato dalla piattaforma, pensata per restituire l'esperienza fisica attraverso quella virtuale. Il visitatore potrà così apprezzare il valore dell'opera d'arte non solo vedendola, ma anche ascoltando la sua lettura critica e scoprendone la genesi creativa". (ANSA).