Basket: Bertram Derthona, Gavio entra in capitale sociale

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Con la vittoria in Gara 5 sul campo della Reale Mutua Torino, il 29 giugno scorso, la Bertram Derthon Basket ha fatto il suo ingresso in serie A, passando dal dilettantismo al professionismo. A meno di un mese dalla storica promozione, oggi presso Itinera è stato presentato il nuovo assetto societario e annunciato l'ingresso nel capitale sociale di Beniamino Gavio, main sponsor dal 2017 capace di conquistare una Supercoppa LNP nel 2019 e il campionato di Serie A2 nel 2021. Cambiamenti anche all'interno dell'organigramma societario, che vuole vivere da protagonista il campionato.

"Gli ultimi anni del Derthona Basket sono stati straordinari e ricchi di successi e a giugno abbiamo coronato il sogno della Serie A. A causa dei miei impegni professionali, ho rimesso la mia carica di presidente, ma lascio il testimone in ottime maniʺ, ha detto Roberto Tava, presidente della promozione.

ʺSiamo entrati in punta di piedi in società con la mia famiglia, ora abbiamo acquisito il 51% delle quote. Entro nel cda, ma il presidente sarà Marco Picchi. E Ferencz Bartocci sarà l'ad.

L'ambizione è arrivare a giocare le coppe europee nei prossimi anni, sento grande entusiasmo da parte di tutti. Vogliamo estendere il bacino, fare crescere le giovanili, stringere il legame con la femminile di Castelnuovo Scrivia e diventare un punto di riferimento per tutti i giovani e le giovani del territorio appassionati di basketʺ. (ANSA).