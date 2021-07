Automotive, martedì confronto Piemonte con premier Draghi

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Sarà martedì 27 luglio, a Roma, l'incontro tra il premier Mario Draghi e il governatore Alberto Cirio sul futuro dell'automotive in Piemonte dopo la decisione di Stellantis di realizzare a Termoli, e non come auspicato dalle istituzioni a Torino, la sua terza Gigafactory. Al confronto sarà presente anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Questo primo incontro sarà con la Regione e il Comune di Torino in rappresentanza di tutte le voci del territorio. Venerdì pomeriggio ci confronteremo nuovamente sulle principali istanze che come Piemonte desideriamo portare al Governo". (ANSA).