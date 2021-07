Vino: timorasso si spinge dai colli tortonesi in valle Po

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Un vino tipico delle colline tortonesi, in provincia di Alessandria, si è 'spinto' fin vicino al Monviso, dove si incontrano le province di Torino e Cuneo.

Nasce dalle uve Timorasso della cantina l'Autin che arricchisce così la sua proposta di vini bianchi. L'ennesima 'scommessa' dell'agronomo Mauro Camusso, titolare e fondatore dell'azienda, con il cugino PIer Giorgio Gasca, morto prematuramente, che nel 2010 ha tagliato il traguardo dei 10 anni di vita. 'El Bertu', questo il nome del Timorasso de L'Autin ha debuttato in questi giorni con le bottiglie della vendemmia 2018 ed è stato presentato ufficialmente a Torino.

L'Autin - che ha sede a Barge (Cuneo) - prosegue nel frattempo con le sue sperimentazioni e ai vigneti nei territori di Bibiana e Campiglione Fenile ha aggiunto i filari in quota, ai 1.220 del Monte Bracco. dove si trovano le vigne ad alberello di Malvasia, Sauvignon e Bian Ver. Poco più in basso, nel villaggio di Trappa, c'è la 'vigna di Leonardo', con la Malvasia, lo che Ludovico il Moro donò al geniale scienziato, che era stato sui sentieri di Barge, per la sua vigna nella dimora di Milano. Un'altra caratteristica dell'azienda di Barge è l'affinamento degli spumanti a metodo classico, per 36 mesi, nelle ex cave di talco della Val Germanasca. (ANSA).