Rifiuti: startup Utravel pulisce Torino con gli under 30

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Puliamo Torino con Utravel": molti giovani hanno partecipato alla giornata all'insegna della sostenibilità e dell'attenzione ambientale lungo la Dora .

L'iniziativa per ripulire dai rifiuti le sponde del fiume è stata promossa dalla startup torinese Utravel, nata due anni fa e diventata una delle principali realtà di viaggio a livello nazionale, focalizzata su soluzioni e itinerari per i giovani under 30. Tra i suoi obiettivi quello di essere portavoce di nuove modalità di approccio al mondo con una filosofia di viaggio che va oltre la semplice vacanza, per essere anche avventura, incontro, condivisione, dialogo e crescita.

"Puliamo Torino con Utravel" è l'ultima di una serie di iniziative e attività che coinvolgono la community attraverso esperienze, confronti, momenti di formazione e azioni concrete per sviluppare più attenzione e sensibilità nei giovani e nelle persone in generale.

"Dopo un'attività di pulizia della spiaggia in Liguria avvenuta a maggio, abbiamo voluto impegnarci prendendoci cura di un posto che amiamo: la nostra città, Torino. Il nostro obiettivo è quello di generare un cambiamento positivo nelle persone, mostrare con l'esempio i comportamenti virtuosi e gettare le basi per future azioni ancora più grandi" spiega Lucrezia Lessio, social media e community specialist di Utravel.

