Puntavano soldi a Mah Jong, scoperta sala gioco clandestina

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Una casa adibita a sala da gioco d'azzardo riservata alla comunità cinese, in cui si pratica il Mah Jong, un gioco da tavola nato in Cina e oggi diffuso in tutto il mondo. A scoprirla a Torino sono stati gli agenti del commissariato Barriera Milano.

L'appartamento sembrava chiuso, ma da dietro le serrande si poteva sentire il rumore dei dati lanciati e il mescolare di piccoli oggetti di plastica. I poliziotti hanno sorpreso quattro persone intente a giocare a Mah Jong e hanno sequestrato il materiale del gioco: 288 tessere e ciotole con all'interno 90 euro in contanti. Nella stanza a fianco era presente un altro tavolo già preparato per il gioco d'azzardo, mentre in una terza stanza sono stati accatastati i mobili che arredavano l'appartamento e l'ultimo locare era un vero e proprio punto di ristoro.

Alcuni post-it sui muri hanno lasciato intuire come in precedenza fossero state istallate macchine per il gioco online.

A dirigere il tutto un uomo di origine cinese, che aveva le chiavi dell'appartamento e che, soprattutto nei weekend, gestiva l'attività di gioco illegale. E' stato denunciato per istituzione e tenuta di casa da gioco d'azzardo clandestina. Le altre persone sono state identificate e denunciate per partecipazione al gioco d'azzardo in casa da gioco. (ANSA).