Musica: Noseda con Filarmonica Trt chiude Metamorfosi

La Filarmonica di Torino Trt chiude la rassegna estiva 'Metamorfosi' alla Reggia di Venaria il 22 luglio, nella splendida cornice del Cortile delle Carrozze, con uno dei concerti più attesi, diretto dal maestro Gianandrea Noseda, con programma a sorpresa. Un format molto amato che coinvolgere ed emoziona il pubblico fino alla fine, fino a quando il programma viene svelato in modo interattivo con il pubblico.

Il format prevede che Noseda, in prossimità dell'esecuzione dei brani, fornisca agli ascoltatori alcuni suggerimenti quali un inquadramento storico o territoriale, nozioni tecniche o semplicemente una breve descrizione del brano per poi, dopo l'ascolto, svelarne o confermarne autore e titolo. Ogni concerto a sorpresa diventa così un viaggio di carattere culturale, geografico e soprattutto emozionale. "Non vedo l'ora di incontrare nuovamente il pubblico che è sempre stato protagonista insostituibile nei nostri concerti a sorpesa", ha commentato Noseda.

I concerti della Filarmonica Trt alla Reggia di Venaria sono realizzati con il sostegno di Intesa Sanpaolo e della società Reale Mutua Assicurazioni con il contributo di Compagnia di San Paolo.