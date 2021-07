Covid: fermi ricoveri intensive Piemonte,nuovo balzo contagi

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Aumentano per il secondo giorno consecutivo i ricoverati da Coronavirus in Piemonte. Se le terapie intensive rimangono stabili, con tre pazienti dallo scorso fine settimana, negli altri reparti sono diventati 57, tre in più di ieri quando l'incremento era stato di otto. Balzo dei nuovi positivi, oggi 122, ma i tamponi eseguiti sono stati 16.254 contro gli 11.319 di ieri. Gli asintomatici sono 67.

Ancora un giorno senza decessi, mentre i nuovi guariti sono 41, contro i 23 di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.034, gli attualmente positivi 1.094.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 367.937 positivi, 11.699 decessi e 355.144 guariti. (ANSA).