Baseball: completato quadro finaliste, via con Italia-Grecia

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Nuove tappe di avvicinamento ai campionati Europei di baseball che si terranno in Piemonte, ad Avigliana, Settimo e Torino, dal 12 al 19 settembre. Si è completato il novero delle nazioni partecipanti, con la qualificazione di Grecia, Slovenia, Russia e Ucraina, e sono stati proclamati i vincitori del contest di design per le etichette della serie speciale di vini dell'azienda Mèttola, sponsor della manifestazione. Tra i 24 designers concorrenti è stata selezionata una rosa di 5 finalisti. Il primo premio è andato alla designer Beatrice Dogliani, che ha dunque firmato le 9 etichette commemorative, legate ognuna a un vino dell'azienda vinicola fondata a Treiso (Cuneo) nel 1889 e ad altrettanti momenti delle partite di baseball.

La cerimonia si è svolta oggi, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, alla presenza dei sindaci di Torino e Settimo, Chiara Appendino e Andrea Archinà, e dell'a.d. di Enel Energia, Giuseppe Bergesio, uno dei principali sponsor degli Europei.

Sono intervenuti in videocollegamento il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Fibs (Federazione Italiana Baseball e Softball) Andrea Marcon, il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay. "Gli Europei di baseball - ha sottolineato Appendino - aprono un autunno di grandi eventi sportivi per Torino e si tratta di una manifestazione che ha tra le sue caratteristiche il coinvolgimento di tre Comuni in una collaborazione trasversale".

"Le grandi manifestazioni sportive - ha ricordato Cirio - sono uno dei canali più importanti per portare l'immagine del Piemonte in Italia e nel mondo, ecco perché abbiamo creato la Sport Commission, un organismo specifico che si occupa dell'attrazione e della cura dei grandi eventi".

Il debutto dell'Italia agli Europei sarà il 12 settembre a Settimo, alle ore 15, contro a Grecia. Gli azzurri andranno alla caccia di un trofeo che hanno vinto 10 volte, ma che manca dal 2012. (ANSA).