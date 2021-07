Vaccini a 12-15enni, 6.200 le adesioni in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Nel primo giorno sono state oltre 6.200 le pre-adesioni, in Piemonte, per la vaccinazione dei 12-15enni non fragili. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione, comunicando di avere somministrato oggi 37.936 dosi. In 33.343 casi si è trattato della seconda. Il totale, dall'inizio della campagna, è di 4.429.659 dosi, corrispondenti al 95,2% di 4.652.110 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi, intanto, è arrivata la prima tranche delle 40 mila dosi aggiuntive ottenute dal presidente Cirio da parte della struttura commissariale. Si tratta di 15.210 mila dosi Pfizer, a cui lunedì si aggiungeranno le restanti 25 mila. Giovedì 22 e venerdì 23 luglio verranno attivate due Open Night a Torino aperte ai cittadini di tutto il Piemonte, la prima presso l'hub del Lingotto per gli over 18 e la seconda presso l'hub di Reale Mutua per i 18-28enni). Le adesioni si apriranno domani sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. (ANSA).