Shell Eco Marathon, settimo posto mondiale per Team H2Polito

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Anche nella versione virtuale imposta quest'anno dalla situazione sanitaria, il team studentesco del Politecnico di Torino H2politO si è distinto nella competizione internazionale per veicoli a basso consumo di energia Shell Eco-marathon 2021. Il Team si è infatti posizionato al settimo posto nella classifica mondiale (secondo per l'area Emea) con il prototipo Juno, e al venticinquesimo con IDRAkronos. La competizione, che si è svolta da ottobre 2020 a giugno 2021, ha coinvolto 235 team studenteschi da tutto il mondo.

"Nonostante le difficoltà il Team ha lavorato con passione a questa nuova tipologia di competizione, ottenendo un importante risultato. Questo obiettivo è frutto dello sforzo della squadra e del supporto dell'Ateneo e delle aziende partner, che non sono mai mancati in questi due difficili anni. Lo sviluppo e il collaudo dei veicoli Juno ed IDRAkronos non sono però stati abbandonati, come testimonia il doppio primo posto nelle Virtual Technical Inspection con i nostri due veicoli. I veicoli sono competitivi e non vediamo l'ora di poter tornare a gareggiare in pista. Attendiamo il 2022!" commenta la professoressa Massimiliana Carello, Faculty Advisor del Team H2politO. (ANSA).