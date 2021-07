Senatore Malan lascia FI e aderisce a FdI, era vice Bernini

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, lascia il suo partito e aderisce a Fratelli d'Italia.

Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di FdI, Giorgia Meloni "con grande orgoglio" in una conferenza stampa a Roma.

Malan ha aderito a FI nel 1996, è al Senato nel 2001. Nel 2013 è stato eletto senatore questore con il Popolo delle libertà.

"Non mi sento di sostenere più col mio voto questo governo", dice Malan, spiegando la sua scelta nella conferenza stampa di FdI in corso a Roma "Di recente ho dato voto di dissenso o non voto ma c'è troppo poco cambiamento rispetto al governo Conte 2 su una serie di temi, ad esempio la questione dell'assegno per i figli". (ANSA).