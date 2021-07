Ruppe statua Cavour durante festa Europei, denunciato

(ANSA) - VERCELLI, 19 LUG - È un uomo di 30 anni residente in provincia di Pavia l'autore del danneggiamento alla statua del Conte Cavour, nell'omonima piazza di Vercelli, avvenuto durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale ai campionati Europei di calcio. Il soggetto, in città per assistere all'incontro con alcuni amici, si è arrampicato sulla statua e aggrappandosi ha rotto una cornucopia di circa 30 chili posta a due metri di altezza.

Il frammento, cadendo a terra, si era rotto in più pezzi ed era stato recuperato dal Comune di Vercelli per il restauro.

L'individuazione dell'autore è stata possibile grazie alle indagini della Digos, che hanno analizzato le riprese del sistema di video sorveglianza cittadino e scandagliato alcuni profili social. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento aggravato.

(ANSA).