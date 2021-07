Piemonte: al via da Venaria tour Drapò, emblema Regione

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - È partito oggi dalla Reggia di Venaria il tour nelle province piemontesi del Consiglio regionale per consegnare ai 1.181 comuni del Piemonte il Drapò, emblema della Regione "ma anche simbolo di appartenenza, tradizione e valori", con la cui immagine sarà illuminato questa sera Palazzo Madama a Torino. Ad accogliere i sindaci, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, con i componenti dell'Ufficio di presidenza.

"Questa iniziativa - ha ricordato Allasia - si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno in occasione del 50esimo anniversario della Regione, ma l'arrivo della pandemia ha posticipato la cerimonia. Il Drapò è il vessillo di tutti i piemontesi, sotto il quale il Consiglio regionale, insieme con ciascun Comune, intende affrontare le molteplici sfide del futuro. L'auspicio è che intorno al nostro storico Drapò ogni piemontese possa rafforzare il valore dell'identità e l'orgoglio di appartenere a una Regione con una storia plurisecolare".

"I nostri sindaci - ha aggiunto il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso - possono dirsi orgogliosi di vivere in un luogo eccezionale, pieno di bellezze come il Piemonte. Mai come in questo periodo segnato dalla pandemia abbiamo avuto dimostrazione di come siano in prima linea".

"Sono onorata - ha detto la sindaca metropolitana Chiara Appendino - di ricevere in rappresentanza di tutti i sindaci del territorio la storica bandiera del Piemonte. Ogni comunità, da sempre, si riconosce nei propri simboli".

A fare da sfondo alla cerimonia, occasione in cui sono stati ricordati i cinquant'anni della Regione che si sarebbero dovuti celebrare nel 2020, la proiezione della mostra fotografica 'Piemonte cinquant'anni', racconto di mezzo secolo di storia a cura dell'agenzia ANSA con il sostegno della Fondazione Crt.

(ANSA).