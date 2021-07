Fielmann sbarca a Torino,600.000 occhiali all'anno in Italia

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Fielmann, l'azienda tedesca del settore eyewear, si rafforza in Italia: il 29 luglio apre nel cuore di Torino, in via Garibaldi 20, il trentaseiesimo store italiano con l'obiettivo di vendere nel Paese 600.000 paia di occhiali nel 2021 per un fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Le prossime aperture saranno ad Alba e a Bologna, ma è anche previsto l'ingresso entro l'anno in altre due regioni oltre alle 7 - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto - in cui è già presente.

Lo store torinese, che impiegherà 6 collaboratori, tutti ottici specializzati, sarà un negozio moderno di oltre 110mq, con più di 400 montature di design e grandi marchi internazionali. "Torino ci offre un ottimo potenziale per la nostra espansione, è sempre stata uno dei nostri obiettivi strategici fin dal 2015, quando siamo arrivati in Italia", spiega Ivo Andreatta, Country Manager Fielmann Italia. Nel negozio di Torino, il quarto in Piemonte, saranno disponibili tutti i servizi Fielmann, tra cui la consulenza personalizzata e l'esame gratuito della vista. In occasione dell'apertura è prevista una promozione che prevede occhiali da sole dei più noti brand internazionali a 9,50 euro per i primi 100 clienti che acquisteranno un paio di occhiali da vista.

A Torino Fielmann - racconta Andreatta - collaborerà con la storica Gelateria Pepino, presente nelle vicinanze del nuovo store con un carretto gelati personalizzato, con Pastiglie Leone, con cui creerà una nuova lattina illustrata in edizione limitata e con Robe di Kappa del Gruppo BasicNet, come fornitore dell'abbigliamento dei collaboratori. Nei giorni antecedenti all'apertura le vetrine dello store saranno colorate con le illustrazioni dell'artista Jacopo Rosati. L'azienda, che vende un occhiale su due in Germania, è presente in 16 paesi d'Europa con oltre 850 punti vendita e più di 22.000 collaboratori.

(ANSA).