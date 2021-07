Ferrovie: prorogata per 10 anni concessione della Vigezzina

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 19 LUG - E' stata prorogata per altri dieci anni la concessione della linea Domodossola (VCO)-Locarlo (Svizzera). Le commissioni riunite I e VIII della Camera dei Deputati hanno votato favorevolmente all'emendamento presentato dal parlamentare ossolano Enrico Borghi (Pd) che consente la proroga sino al 31 agosto 2031 dell'esercizio ferroviario della linea in capo alla Società Subalpina Imprese Ferroviarie-SSIF.

La concessione alla società ossolana scadeva il prossimo 31 agosto e in assenza di un provvedimento normativo l'esercizio ferroviario della "Vigezzina" sarebbe entrato in un limbo giuridico e operativo.

''Assicuriamo e stabilità e continuità nella gestione della linea ferroviaria Domodossola-Locarno e consentiamo la realizzazione di una serie importante di investimenti - commenta Borghi - L'allungamento della concessione assicura un periodo di stabilità alla società, si allinea anche alle scelte che in tal senso si stanno realizzando nella vicina Svizzera e assicura la permanenza operativa di una struttura che dà lavoro a 70 persone del territorio ossolano''. (ANSA).