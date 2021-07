Droga: garage era centrale spaccio, un arresto e due denunce

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Avevano trasformato un garage in una centrale di spaccio. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 26enne e denunciato altre due persone dopo aver scoperto che in un box auto ad Orbassano venivano nascosti ecstasy, marijuana e hashish.

I militari dell'Arma della locale stazione, insospettiti dall'insolito via vai di persone, hanno fatto irruzione e hanno sequestrato oltre 1,2 chili di stupefacente. L'operazione è scattata quando il 26enne si è presentato in caserma per denunciare il danneggiamento della proporrò vettura. Dopo aver raccolto la denuncia i carabinieri hanno spiegato all'uomo che lo avrebbero perquisito perché sospettato di portare con sé e in macchina della droga. Perquisizione che ha dato risultato negativo. Intanto erano state identificate due persone sospettate di essere soci in affari con il 26enne.

In casa dell'uomo, presidiata dai due complici, sono stati ritrovati ecstasy, hashish, marijuana e sul tavolo della cucina un bilancino di precisione e un coltello con tracce di stupefacente. Ma soprattutto le chiavi del garage dove c'erano 12 panetti di hashish, un bilancino di precisione e 93 grammi di mannite, sostanza usata per il taglio. (ANSA).