Fronte tra auto nel Cuneese, morta 26enne a Bagnolo

(ANSA) - CUNEO, 18 LUG - Una 26enne è morta questa mattina in un incidente stradale a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese. La giovane si stava recando a trovare alcuni parenti, per trascorrere con loro la domenica. Alla guida della sua auto, in via Cave si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, il cui conducente è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la ragazza. E' la 25esima vittima della strada in provincia di Cuneo dall'inizio dell'anno. (ANSA).