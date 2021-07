Covid: strutture per anziani e minori, ristori per 6mln

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Arrivano i ristori per le strutture socio assistenziali e socio sanitarie piemontesi, sia per anziani che per minori, voluti dall'assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino. Sono 359 le domande pervenute e approvate da strutture che nel complesso gestiscono oltre 8.100 posti letto, per un totale di quasi 5,9 milioni di euro erogati. Respinte solo 17 domande.

"Nell'ultimo anno e mezzo l'emergenza Covid-19 - spiega l'assessore Caucino - ha messo a dura prova tutto il sistema della sanità piemontese, che ha vissuto momenti che definire drammatici suona quasi eufemistico. Ecco perché oggi la mia soddisfazione è doppia: ho potuto toccare con mano la grande efficienza, umanità e compattezza del nostro sistema, nonostante le inevitabili criticità, e ora, con orgoglio, posso presentare nel dettaglio le cifre dei cosiddetti 'ristori' che vanno a dare ossigeno a strutture che hanno dato tutto quanto possibile proprio per aiutare le persone più fragili e in difficoltà. Al netto del dovuto contributo economico, che ritengo doveroso, a tutti i dirigenti, medici, infermieri, amministrativi e operatori di tali strutture va il mio più sincero ringraziamento per la professionalità e l'umanità dimostrata nell'ora più buia". (ANSA).