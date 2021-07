Scoppio Quargnento: Alessandria ricorda le tre vittime

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 LUG - Una targa ricorda da oggi Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco morti nel novembre 2019 nell'esplosione di una cascina a Quargnento. E' stata scoperta nella sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria, nel campetto polifunzionale realizzato all'interno della caserma.

Suggestiva l'esecuzione del Silenzio da parte del trombettista della Banda musicale del Corpo nazionale, stasera impegnata in concerto per le tre vittime nel complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. La città, invece, ha intitolato alle tre vittime la ciclopedonale-passeggiata, tra la rotonda di via don Luigi Orione e quella di intersezione con corso Romita; oltre alla rotonda 'Caduti dei Vigili del Fuoco', vicino al Comando. Presenti, oltre ai familiari, amministratori comunali, di Quargnento e di Gavi (paese di Gastaldo) , autorità civili e militari, e Fabio Dattilo, capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (ANSA).