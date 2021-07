Trasporti: Lancione (Anav), perdita settore intorno all'80%

(ANSA) - ASTI, 16 LUG - "Lo choc pandemico ha inciso profondamente sul nostro settore, con le perdite che hanno raggiunto l'80%. Gli effetti si prolungheranno, anche grazie alle tesi colpevoliste sulla base delle quali siamo saliti sul banco degli imputati, ma ora inizia la discesa. Il mezzo pubblico è un luogo sicuro e al riparo in termini di tutela.

Dobbiamo essere orgogliosi per come abbiamo affrontato gli imprevisti". Serena Lancione, presidente Anav Piemonte e Valle d'Aosta, ha aperto così l'assemblea dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori che si svolge oggi a Palazzo Mazzetti di Asti.

"Questo settore ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia ma rappresenta uno snodo centrale. Un calo del fatturato elevatissimo ed evidente e purtroppo anche un calo del personale. il trasporto con autobus è il più sicuro e sostenibile", ha sottolineato Serena Lancione, che ha ricordato il presidente di Bus Company Clemente Galleano recentemente scomparso a causa del Covid. "I punti della ripresa - ha aggiunto - saranno flessibilità, consapevolezza delle nostre capacità per fornire agli utenti un servizio efficiente e sicuro. Auspichiamo una rivoluzione culturale nel campo della sostenibilità ambientale".

Nel corso dell'assemblea sarà presentato lo studio della Fondazione Links 'Scenari TPL post-Covid in Regione Piemonte' ed è prevista una tavola rotonda su Recovery fund e transizione energetica, oltre alla presentazione della campagna di comunicazione Anav per il settore turistico #partireperricominciare, realizzata in collaborazione con laureande Istituto Europeo del Design Ied. La chiusura dei lavori è affidata a Vittoria Poggio e Marco Gabusi, assessori al Turismo e ai Trasporti della Regione Piemonte. Il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, ha inviato un video di saluto. (ANSA).