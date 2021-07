Trasporti: Gabusi, da Pnrr 30 milioni per settore Piemonte

(ANSA) - ASTI, 16 LUG - La giunta Cirio ha già deliberato per i trasporti 112 milioni di euro, e attende ora dal Pnrr altri trenta milioni. E' quanto ha affermato l'assessore Marco Gabusi, intervenuto oggi all'assemblea Anav.

"Pensiamo sia stato fatto un buon lavoro per immaginare come spendere i soldi per una transizione ecologica vera", ha sostenuto Gabusi, auspicando "un rapido ritorno alla normalità" dopo i mesi duri della pandemia e dei lockdown.

L'assessore ai Trasporti ha ringraziato l'associazione presieduta da Serena Lancione, con la quale ha detto di avere sempre cercato e trovato un costruttivo confronto. I"n un primo periodo sembrava che il dilagare della pandemia fosse da imputare al trasporto pubblico. Invece, il grosso sforzo di tutto il mondo del trasporto pubblico, delle aziende, dei Sindacati, della Regione Piemonte ha consentito, nonostante i continui cambi di coefficiente di riempimento, di garantire un servizio sicuro e dignitoso - ha sottolineato Gabusi - Con lo stesso spirito con cui ci siamo approcciati in quel momento di pandemia, che purtroppo non è ancora finita, dobbiamo affacciarci ora ad un periodo in cui ci saranno tante risorse per la transizione ecologica e dove ognuno non deve pensare a portare l'acqua al proprio mulino, ma dobbiamo essere responsabili del fatto che questi soldi serviranno non solo per le aziende, ma per realizzare un sistema più efficiente e più sostenibile dal punto di vista ambientale".

"Dobbiamo far capire che il Piemonte è compatto - ha sottolineato -. Crediamo si debba comprendere che è inutile dettare regole che non verranno messe in pratica. Meglio condividere". In chiusura l'assessore ha ricordato che per ripartire in sicurezza è fondamentale proseguire velocemente con le vaccinazioni. (ANSA).